Kombi je obstal na strehi

NOVO MESTO – Ob 13.37 se je na odseku od avtocestnega priključka Novo mesto zahod proti Novemu mestu kombinirano vozilo prevrnilo na streho in obstalo na cestišču.

Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto nesreče, pomagali reševalcem in policistom ter delavcu z avtodvigalom pri postavitvi vozila na kolesa. Reševalci NMP Novo mesto so poškodovanega voznika oskrbeli in prepeljali v tamkajšnjo bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.