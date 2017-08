Kolona pred predorom, čakalne dobe tudi na meji

LJUBLJANA – Predzadnji konec tedna v avgustu bo na slovenskih cestah in mejnih prehodih močno povečan promet. Na mejnih prehodih s Hrvaško in pred predorom Karavanke proti Avstriji že nastajajo kolone in zastoji. Pred predorom je trenutno dvokilometrski zastoj, v soboto popoldne pa smo poročali o kar 12-kilometrski.

Prometnoinformacijski portal poroča tudi o čakalnih dobah na nekaterih mejnih prehodih. Najdlje bodo potniki čakali na Gruškovju, kjer je za vstop v državo treba čakati uro in pol. Na mejnih prehodih Starod, Dragonja, Obrežje, Sečovlje in Jelšane je trenutna čakalna doba za vstop v državo pol ure.

Izpostaviti pa velja tudi, da je zaradi burje na hitri cesti Razdrto–Nova Gorica med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.