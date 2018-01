Kolo in orodje, pa to ni vse, kar je izginilo

LJUBLJANA – Policisti so na območju PU Ljubljana v ponedeljek obravnavali osem vlomov, od tega so neznanci vlomili v dve hiši, od koder so odtujili manjšo količino denarja. Prav tako so vlomili v dve kleti, iz ene so odtujili kolo in orodje, iz druge pa pnevmatike osebnega vozila. Vlomili so še v gradbeni zabojnik in iz njega odtujili orodje. Neznanci so vlomili tudi v poslovne prostore podjetja, od koder so odtujili prenosni računalnik, kamero, fotoaparat in denar.

Policisti so obravnavali še dva vloma v vozili, so zapisali v poročilu PU Ljubljana.