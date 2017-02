Koliko časa sta se izživljala nad Andrejem?

ŽABJEK – Po pogrebu Andreja Cekute, od katerega so se poslednjič poslovili v torek , v zraku ostaja kopica vprašanj.

Tragedija iz Žabjeka je povezala Slovence, tudi na facebooku so stopili v bran žrtvi, sočustvovali z Andrejevim očetom Jožetom in bratom Dejanom. In se hkrati zgražali, kako je mogoče, da se bosta krvnika po do zdaj zbranih dejstvih zagovarjala zgolj zaradi povzročitve hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt, kar pomeni, da jima grozi do 15 let zapora. In kakšna bi bila kvalifikacija njunega početja, če eden od uporabnikov facebooka ne bi opazil in prijavil grozljivega mučenja ali če bi policisti kraj zločina iskali le nekoliko dlje? V tem primeru bi lahko namreč Andrej že na kraju samem umrl zaradi poškodb. Bi takrat morda tožilstvo krut zločin označilo za umor, morda uboj? Kaj pa Aleševe besede, da z Martinom ne bosta klicala rešilca, pa da je pretepeni Andrej, ki je bil še njegovim prijateljem zaradi oteklin po obrazu neprepoznaven, tak, da je le še za v krsto? Sploh pa še vedno ni jasno, kaj vse se je dogajalo za štirimi zidovi stare hiše na naslovu Žabjek 3, kako in koliko časa sta se Olovec in Kovač izživljala nad Andrejem in ga mučila, koliko je moral pretrpeti, še preden se je na Olovčevem telefonu prižgala kamera in mučenje prenašala v živo.

Na krškem tožilstvu sicer pojasnjujejo, da bodo kvalifikacijo spremenili, če se bodo med postopkom pokazala drugačna dejstva, a ljudstvo zahteva pravično kazen, tako, ki bi vsaj nekoliko odtehtala bolečino in trpljenje, ki sta ga brutalneža povzročila Andreju.