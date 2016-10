Kolesarko so morali odpeljati

RADLJE OB DRAVI – V soboto ob 11.06 sta na obvoznici v Radljah ob Dravi trčila kolesarka in osebno vozilo, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Radlje ob Dravi so zavarovali kraj nezgode, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovane kolesarke ter usmerjali promet. Poškodovanko so potem prepeljali v slovenjgraško bolnišnico, o dogodku pa obvestili tudi preostale pristojne službe.