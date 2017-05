Kolesarka trčila v nasproti vozeč avto

POLIČKA VAS – V nedeljo okoli 13. ure se je na lokalni cesti v Polički vasi na 3. kolesarski dirki občine Pesnica zgodila prometna nesreča III. kategorije.

V poročilu PU Maribor je zapisano: »21-letna kolesarka je med spustom po klancu zapeljala na levo stran vozišča in trčila v osebni avtomobil, ki ga je 36-letni voznik pripeljal iz nasprotne smeri. Kolesarka se je ob tem hudo poškodovala in je bila z reševalnim vozilom odpeljana v UKC Maribor. Kolesarji so v skladu s predpisanimi tekmovalnimi predpisi v razpisu, vozili na lastno odgovornost in ob upoštevanju prometnih predpisov.«

Policisti obvestila o prometni nesreči še zbirajo in preiskujejo okoliščine. Po zaključku preiskave bodo izvedli ustrezen ukrep, so sporočili iz PU Maribor.