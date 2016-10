Kolesarka (69) trčila v avto

ŠEMPETER – V nedeljo, 23. oktobra 2016, ob 11.34 je bila policija obveščena o prometni nesreči nedaleč od semaforiziranega križišča v Šempetru pri Gorici, kjer je voznica osebnega avtomobila z vozilom zbila kolesarko. Ta je pri tem utrpela telesne poškodbe, so sporočili iz PU Nova Gorica

Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja so policisti ugotovili, da je prometno nesrečo povzročila 69-letna kolesarka, državljanka Italije, ki se je s kolesom peljala iz smeri semaforiziranega križišča proti Vrtojbi. Po približno dvajsetih metrih od križišča jo je dohitela 68-letna voznica osebnega avtomobila. Peljala je po levi strani mimo kolesarke, ki je v tistem trenutku s kolesom zavila levo proti eni od tamkajšnjih trgovin in zadela v sprednji desni blatnik osebnega vozila ter padla.

Pri tem se je kolesarka predvidoma lažje poškodovala.

Po nudeni zdravniški oskrbi na kraju so reševalci poškodovano osebo z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v bolnišnico v Gorico.

Policistom in reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Nova Gorica so na kraju pomoč nudili gasilci JZ GRD GE Nova Gorica.

Zaradi kršitve prometne zakonodaje bodo kolesarki izrekli globo.