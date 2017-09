Kolesarji vozili preblizu, sledilo je neizbežno

JESENICE – Gorenjski policisti so v četrtek obravnavali prometni nesreči z udeležbo kolesarjev.

Popoldne sta v Prebačevem padla kolesarja, ki sta vozila v skupini treh kolesarjev. Zadnji v skupini je zaradi nepričakovane situacije in vožnje na prekratki varnostni razdalji trčil v kolesarja pred seboj in povzročil padec obeh, so sporočili s PU Kranj.

Poročajo pa še o eni nesreči kolesarja, ki je padel na Jesenicah. Bil je pod vplivom alkohola (0,67 mg/l). Po podatkih policije se lahko telesno poškodoval.