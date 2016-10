Kolesarja zbil osebni avto

NOVA GORICA – Včeraj ob 15.07 sta na Streliški ulici v Novi Gorici trčila kolesar in osebno vozilo.

Gasilci iz Nove Gorice so nudili pomoč reševalcem NMP Nova Gorica, ti pa so poškodovanega kolesarja oskrbeli in ga prepeljali v oskrbo v šempetrsko bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.