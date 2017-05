DOMŽALE – Nekaj pred 19. uro je na kolesarski stezi na Ljubljanski cesti padel mladoletni kolesar in se huje poškodoval.

Posredovali so gasilci CZR Domžale, vendar njihova pomoč ni bila potrebna, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.



Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Domžale so ga prepeljali v bolnišnico.