Kolesar se je pri trku poškodoval

DOMŽALE – Ob 9.05 sta na Ljubljanski cesti v Domžalah trčila osebni avto in kolesar, ki se je ob padcu poškodoval, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci CZR Domžale, ki so zavarovali kraj nesreče in pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanca.