Kolesar se je poškodoval po glavi in prsnem košu

MIKLAVŽ – Policisti PU Novo mesto so bili v petek zvečer obveščeni o hudi poškodbi 50-letnega kolesarja na cesti od Miklavža proti Gabrju.

Po prvih ugotovitvah je vozil v skupini kolesarjev, ko je na poledenelem vozišču izgubil nadzor nad kolesom in padel.

Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v novomeško bolnišnico, kjer so ugotovili, da se je huje poškodoval po glavi in prsnem košu. Ostal je na zdravljenju.

Policisti o nesreči še zbirajo obvestila.