Kolesar po trku obležal na cestišču

LJUBLJANA – Danes okrog 7.30 se je na Brnčičevi ulici v Ljubljani pripetila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen kolesar. Po do sedaj zbranih obvestilih in ugotovitvah ogleda, ki sta se ga udeležili tudi dežurni preiskovalna sodnica in državna tožilka, so policisti ugotovili, da je kolesar vozil po kolesarski stezi ob Brnčičevi ulici iz smeri Šlandrove ulice proti Nadgorici. Pri industrijski coni je zavil levo v trenutku, ko je pravilno po Brnčičevi ulici iz nasprotne smeri pripeljal voznik osebnega vozila.



Kolesar je pri trčenju obležal na vozišču, z reševalnim vozilom je bil odpeljan v ljubljanski klinični center, po podatkih policije pa je hudo poškodovan. Policisti nadaljujejo preiskavo, je sporočila Nataša Pučko iz PU Ljubljana.