Kolesar mu je zbrcal avtomobil, voznik pa njega

MARIBOR – V četrtek ob 20.25 se je 28-letni kolesar na Gosposvetski cesti v Mariboru s kolesom pripeljal do parkiranega osebnega avtomobila, v katerem je sedel 36-letni Mariborčan. Kolo je parkiral na pločniku, ob desnem boku vozila, nato pa pristopil do njega in z nogo brcnil v desno vzvratno ogledalo osebnega avtomobila, nato pa še v oboja desna vrata. Voznik osebnega avtomobila je izstopil iz vozila, pristopil do kolesarja in ga s pestjo udaril v predel čeljusti, da je ta padel na tla. Na tleh ga je še večkrat brcnil, so sporočili mariborski policisti.

Kolesarja so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Maribor, kjer so ugotovili, da je hudo poškodovan.

Policisti bodo oba kazensko ovadili.