Kolesar huje poškodovan v trčenju z avtobusom

ŠTEFAN PRI TREBNJEM – V petek se je nekaj pred 14. uro zgodila prometna nesreča v kraju Štefan pri Trebnjem, so sporočili iz PU Novo mesto. V nesreči sta bila udeležena avtobus in kolo. 55-letni kolesar je po trčenju padel in se hudo poškodoval.

Okoliščine prometne nesreče policisti še preiskujejo.