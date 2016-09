Kolesar in človek iz kampa zagrešila enako dejanje

TRŽIČ – V Tržiču so policisti v torek dopoldne zaradi kršitve prometnih pravil obravnavali kolesarja, ki je imel pri sebi tudi snov, ki je zelo verjetno konoplja, še enega moškega pa so zaradi droge obravnavali tudi ponoči v Šobcu. Snov, ki je prav tako zelo verjetno prepovedana konoplja, so moškemu zasegli.

V obeh primerih policisti vodijo prekrškovni postopek.