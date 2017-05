Kolesa in čelade ni več

VLOM IN TATVINA

LAŠKO – Na Poženelovi ulici v Laškem so celjski policisti v četrtek opravili ogled kraja vlomne tatvine.

Neznanec je vlomil v klet in iz notranjosti odtujil črno gorsko kolo znamke Ghost in kolesarsko čelado. Lastnica nastalo škodo ocenjuje na okoli 270 evrov, so sporočili iz PU Celje.