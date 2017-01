Ko so zagledali policiste, so jih odvrgli

NOVO MESTO – Policista novomeške policijske postaje sta v poznih večernih urah pri železniški postaji opazila sumljive neznance, ki so prenašali večje škatle, a so jih takoj, ko so opazili policiste, odvrgli v bližnji zabojnik.

Policista sta ugotovila, da so osumljenci iz tovornega vagona odtujili zaboje z lesnimi briketi.

Četverico bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja tatvine, so sporočili iz PU Novo mesto.