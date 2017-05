Ko so ga policisti skušali ustaviti, je pohodil stopalko za plin

TREBNJE – Med kontrolo prometa v okolici Trebnjega so policisti v noči na soboto zaradi nezanesljive vožnje ustavljali voznika osebnega avtomobila. Ta znakov ni upošteval, močno je pospešil vožnjo in nadaljeval pot proti Velikemu Cirniku, kjer je vozilo ustavil.

Med postopkom so policisti ugotovili, da ima 45-letni kršitelj v litru izdihanega zraka 0,75 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so sporočili iz PU Novo mesto.