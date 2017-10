»Ko se rešuje življenje, ni časa za birokracijo«

LJUBLJANA – Pod precej težkimi obtožbami se je na sodišču v primeru smrti 24-letnega Sebastiana Ojsterška znašel UKC Ljubljana. »Vpogled v temperaturni list pokojnika dokazuje, da je bil ta ekstubiran ob 9. uri dne 21. 12. 2011 in da ta temperaturni list vsebuje naknadno dopisane podatke o ekstubaciji ob 9.40,« je opozoril Andrej Pitako, pooblaščenec Sebastianove mame Urške Trotovšek in očeta Damjana Ojsterška, ki od največje slovenske bolnišnice zahtevata 60.000 evrov odškodnine.

Žal mi je za ta dogodek, da se je tako končalo. Naredil sem, kar sem lahko.

»Očitno gre za naknadno korekturo dejanskega stanja, ki je neresnična in je verjetno služila opravičilu za neuspešno oživljanje oziroma predolgo oživljanje pokojnika,« je še dodal Pitako, ki je seveda od pooblaščenke tožene bolnišnice Helene Carlevaris Rožič takoj dobil odgovor, da so takšni očitki neupravičeni, saj da gre za pomoto, ki jo je medicinsko osebje po zapletu opazilo, »a zaradi t. i. korektnosti zapisa ni naknadno prečrtalo, kljub temu da je bila ekstubacija dejansko opravljena ob 9.40«. »Ko se rešuje dihalno pot in ko pride do zastoja srca, medicinsko osebje nima časa pisati obrazca. Vsi so sodelovali pri reševanju pacienta,« je še dodala, Pitako pa je njene navedbe označil za grobo neresnico. Zdravnik Primož Karner se je na prostoru za priče zelo dobro spominjal, kako so Sebastiana tistega dne ob 9.40 ekstubirali, ker pa je pacient kmalu spet začel težje dihati, se je odločil, da bo treba spet intubirati. Nato se je zapletlo, saj tubusa zaradi »hudega edema grla« ni mogel vstaviti v sapnik. Poklical je drugega zdravnika Matjaža Jereba, sodelavka je prosila otorinolaringologa, in sklenil, da bo opravil postopek traheotomije (kirurški poseg, ko se prereže kožo na vratu in skozi luknjo v sapnik vstavi umetno dihalno cevko).

Medtem je bila ura 10.10, ko se je Sebastianu ustavilo srce, prvi poskus, da bi mu vstavil cevko direktno v sapnik, pa je bil neuspešen. Enako je hotel storiti med reanimacijo, a ker pacient zaradi oživljanja ni na miru, je bilo to, kot pravi Karner, zelo težko. Dihalno pot jim je uspelo vzpostaviti šele ob 10.40, deset minut pozneje pa tudi spontano srčno dihanje. Razložil je, da je zastoj srca verjetno povzročilo to, da se iz telesa v tistih ključnih minutah ni mogel izločati ogljikov dioksid. »Če se ogljikov dioksid nabira, se telo zakisa, koncentracija kalija pa poskoči. Verjetno je to pripeljalo do tega, da smo morali reanimirati.«

60 tisoč evrov odškodnine zahtevajo pokojnikovi starši.

Na Damjanovo vprašanje, zakaj ni takoj naredil luknje v sapnik oziroma zakaj je za to potreboval eno uro, je odgovoril, da je takrat to naredil, kolikor hitro je bilo to mogoče. »Žal mi je za ta dogodek, da se je tako končalo. Naredil sem, kar sem lahko,« je povedal zdravnik in še, da je bil to zanj nepričakovan zaplet in da prej ni bilo zaznati nobenih znakov, da bi se lahko zgodilo kaj takega, sicer bi se takoj odločili za traheotomijo.