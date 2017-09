Ko se je vrnil, je bilo steklo že razbito

PODSABOTIN – V petek pozno popoldne so policiste obvestili o vlomu v suzukija na parkirišču ob cesti v Podsabotinu. Ko se je lastnik vrnil k avtu, je opazil, da je nekdo razbil steklo na sprednjih desnih vratih in ukradel denarnico (v njej je imel poleg gotovine in bančne kartice tudi druge osebne dokumente), prav tako pa preluknjal prednjo desno pnevmatiko.

Policisti PP Nova Gorica bodo podali kazensko ovadbo na novogoriško državno tožilstvo, so sporočili iz PU Nova Gorica.