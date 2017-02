Ko se je vrnil domov, je ženo našel mrtvo v drvarnici

GAČNIK – »Žena se ni ubila zaradi mene, ampak zaradi bolezni in alkohola.« Tako nam je po več kot dveh letih od samomora 73-letne Marije Ogrizek povedal 82-letni vdovec Rajmund Ogrizek iz Gačnika pri Pesnici na Štajerskem. Polni dve leti, kot nam je povedal, se je pred organi pregona trudil dokazati, da ni storil kaznivega dejanja napeljevanja k samomoru ali pomoči pri samomoru po četrtem odstavku 120. člena kazenskega zakonika. Da ni bil on tisti, ki je ženo prisilil v to, da si je vzela življenje. Med preiskavo na mariborskem okrožnem sodišču se je moralo zvrstiti več prič, ki pa niso potrdile, da je Rajmund z Marijo surovo in nečloveško ravnal. Brez dokazov je tožilka odstopila od pregona, preiskavo je septembra ustavila tudi mariborska preiskovalna sodnica.



Bolezen in alkohol



Rajmundu se je odvalil kamen od srca, saj je bil zaradi ženine smrti žrtev zlobnih jezikov. Govorice so še podžgali obiski policije na naslovu zakoncev. Po podatkih, ki so nam jih posredovali s PU Maribor, je policija nazadnje posredovala celo dan pred Marijinim samomorom, »ko je osumljeni izvajal nasilje«.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.