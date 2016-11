Ko je zagledal sosedo, je takoj poklical pomoč

ZIDANI MOST – Danes ob 13.02 je v Zidanem Mostu, občina Laško, občan opazil, da soseda nepremično leži na terasi.

Posredovali so gasilci PGD Zidani Most in reševalci nujne medicinske pomoči iz Laškega, ki so ob pomoči lestve prišli do obolele osebe in jo oskrbeli na kraju, poroča uprava za zaščito in reševanje.