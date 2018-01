Ko je vrnil denar, sta si izmislila nov dolg

CELJE – Celjski kriminalisti so so skupaj z žalskimi policisti v tem tednu zaradi suma izsiljevanja prijeli 35-letnega državljana Bosne in Hercegovine s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Drugega osumljenega, 25-letnega državljana Bosne in Hercegovine, prav tako s stalnim prebivališčem v Sloveniji, še niso izsledili.



Osumljena sta stara znanca policije. Eden od njiju je maja lani 29-letni osebi iz Celja posodil manjšo vsoto denarja, nato pa sta ga osumljena začela izsiljevati za glavnico in namišljene obresti, ki so do septembra 2017 znašale že 25-kratnik vrednosti glavnice. Osumljena sta oškodovancu grozila in ga tudi pretepla. Ko jima je oškodovanec izročil zahtevani denar, sta si izmislila nov dolg in obresti zanj.

Moral jima je dati tovornjak

Oškodovanec je moral oktobra leta 2017 osumljenima izročiti tovorno vozilo, vredno kar 250-krat več, kot je bila vredna glavnica. Izsiljevanje se tudi s tem ni končalo, zato je oškodovani zbral pogum in kaznivo dejanje naznanil policiji.



Petintridesetletnika so policisti s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor. Za 25-letnega osumljenca so razpisali iskanje.