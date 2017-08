Ko je urejala vrt, je tatica vstopila v hišo

MOJSTRANA – Na Dovjem pri Mojstrani je v sredo okoli 10. ure neznana ženska vstopila v odklenjeno stanovanjsko hišo, jo pregledala in odtujila denar.

Lastnica se je v tem času zadrževala na vrtu, ki je za hišo, na sum tatvine pa so jo opozorili sosedi, so sporočili iz PU Kranj.

Kranjski policisti ob tem sporočajo, da so taka oškodovanja posledica opuščanja osnovnih samozaščitnih ukrepov in v nekaterih primerih še vedno prevelikega zaupanja do okolice. Vrata zato ponekod ostajajo odklenjena in okna odprta, čeprav v bivališču ni nikogar, ki bi skrbel za lastnino oziroma jo imel pod nadzorom.