Ko je Stefan truplo vlekel po ulici, je bil pod vplivom blodenj

KOPER – Stefan Lango je 53-letno Izolčanko februarja letos umoril na grozovit način, a je dejanje storil v stanju neprištevnosti, je ugotovil sodni senat pod vodstvom Barbare Franca. Šestintridesetletniku so izrekli varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja za obdobje do največ petih let. Moški je bil v preteklosti že večkrat na psihiatričnem zdravljenju.

V ukrep obveznega zdravljenja se sicer prišteje obdobje, ki ga je 36-letnik že preživel v enoti za forenzično psihiatrijo mariborskega kliničnega centra. Sinova žrtve, ki sta vložila premoženjskopravna zahtevka, vsak v višini 28.000 evrov, je sodišče napotilo na pravdo.

Senat je sledil ugotovitvam izvedenca psihiatrične stroke Dragana Terziča, da je bil Lango v času umora pod vplivom halucinacij in blodenj, ki so bile posledice paranoidne shizofrenije, zaradi česar ni razumel pomena svojega dejanja in se tudi ni mogel obvladati.

Langa so prijeli, potem ko je nekaj dni po umoru sredi noči odvlekel truplo do bližnjih smetnjakov, pri čemer sta ga opazila očividca in poklicala policijo. Sledi vlečenja trupla so nato policiste pripeljale do stanovanja, kjer sta policista prijela osumljenca, ki jima je odprl vrata. Priči pa sta potrdili, da gre za isto osebo, ki je vlekla truplo.