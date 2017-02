Ko je opazil policiste, je stopil na plin

VODICE – Ljubljanski policisti so v nočnem času v ponedeljek med vožnjo po avtocesti iz smeri Vodic proti Ljubljani opazili voznika citroena, ki je ob zaznavi službenega vozila pospešil hitrost in vožnjo nadaljeval v smeri Ljubljane.

Vozilo so policisti izsledili in zaustavili v Vižmarjah, pri vozniku pa opravili kontrolo alkoholiziranosti, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je vozil pod vplivom alkohola (0,60 mg/l). Zoper voznika bo podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče, so sporočili iz PU Ljubljana.