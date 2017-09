Ko je izgubil 12 jurjev, mojstru nastavil past

CELJE – Kdo ve, koliko naivnih ljudi je spravil v zmoto 29-letni Aleš Horvat, doma iz Lenarta, ki se je sredi julija po zaslugi oškodovanega Celjana J. K. (ime je znano uredništvu) znašel v priporu. Oškodovanec je namreč, potem ko se je prepričal, da ga Horvat očitno vleče za nos in z ureditvijo podstrešnega stanovanja, kaj šele napeljavo centralne kurjave, ne bo nič, obvestil organe pregona.

Horvat je do sredine julija od J. K. nekajkrat dobil večjo vsoto denarja, in sicer kot predujem za nabavo materiala. A Horvat materiala ni kupil niti se ni lotil obljubljene prenove in drugih del. Ko je hotel od oškodovanca vnovič izbezati 300 evrov, je ta o tem obvestil organe pregona, ti pa so mu nastavili past.

»Devetindvajsetletnik je oškodovanca prepričal tudi, da mu posodi plačilno kartico s PIN-kodo in jo je koristil v eni od igralnic na območju Celja. Za nameček ga je prepričal še o nakupu vrednejšega telefona apple, češ da ga potrebuje za poslovanje v svojem podjetju,« so takrat zapisali celjski policisti, ki so Horvata prijeli pri predaji gotovine in mu odvzeli prostost. Preiskovalni sodnik je po zaslišanju zanj odredil pripor, celjski policisti pa so pozvali oškodovance, da se oglasijo pri njih.

