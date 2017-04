Ko je bila noseča, jo je pretepel, nato umoril

CELJE – Konec januarja lani je bilo, ravno v času kosila, ko je prišla v vrtec Zarja v Celju, enoto Čira čara, Yolanda Rodriquez, ki jo je aprila lani na avtobusni postaji ob Mariborski cesti, v neposredni bližini nakupovalnega središča, z nožem večkrat zabodel njen mož Zvone Laubič. Rodriquezova je povedala, da je prišla po sina, in z njim tudi odšla. Tistega dne ga je vzgojiteljica Ivanka Čmak videla zadnjič, saj dečka od takrat v vrtec ni pripeljal nihče več. Kot je na sodišču še povedala Čmakova, ni opazila nič nenavadnega. V vrtec je veliko pogosteje hodil Laubič, ki ga je Čmakova opisala kot zelo skrbnega očeta, ki se je vedno zanimal za počutje svojega sina. Pa tudi sin je bil sproščen, zabaven in med vrstniki priljubljen otrok, ki z obnašanjem ni vzbujal pozornosti. Vzgojiteljica je še povedala, da je oče od tistega dne naprej hodil v vrtec skoraj vsak dan spraševat, ali je sin vendarle spet prišel. A ga ni bilo.



Na sodišču so o tem, kakšen odnos naj bi imela že pokojna Rodriquezova in njen mož, nekaj povedale njene rojakinje iz Dominikanske republike, ki pa so vse že nekaj let v Sloveniji. Kot je dejala Fernandez Cruz, sta se z Yolando poznali kakšno leto in pol in bili prijateljici, skupaj sta tudi delali v lokalu Crystal. Nekajkrat je bila pri njima na obisku. O težavah v njunem zakonu ni prav veliko vedela, je pa dejala, da je vedela, da je imel Zvone nekaj časa prepoved približevanja ženi. »A o zasebnem življenju Yolanda ni prav veliko govorila. Omenila je, da ima Zvone težave z alkoholom,« je še povedala. In še, da se po tistem, ko se je Yolanda odselila iz Celja, nista več videli. Je pa na zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom povedala več. Tudi to, da naj bi bil Zvone enkrat do Yolande tudi nasilen. In še, da je bil, če se je lepo uredila, ljubosumen. Da sta se pogosto družili, je povedala tudi druga prijateljica Alba Nilda Aguino, ki je Yolando spoznala približno pred dvema letoma. Tudi ona je dejala, da ve, da sta se včasih prepirala, ne pa tudi, zakaj sta se. Yolanda o možu ni govorila pogosto, bolj o otrocih. A je tudi Aguinova na zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom povedala nekoliko več, in sicer, da ji je Yolanda pogosto potožila, da Laubič, kadar kaj spije, vpije in da je zato šla stran od njega. Rodriguezova pa je prijateljevala tudi z Aleksandro Yanino Delos Santos, ki je v Slovenijo pred devetimi leti prav tako prišla iz Dominikanske republike in živi v Krškem. Spoznali sta se v Sloveniji in se tudi družili. Tudi njej naj bi Yolanda potožila, da se z možem večkrat prepirata, da je pil in da naj bi ji nekoč, ko z njim ni želela v posteljo, na vrat nastavil škarje, da bi jo prisilil v odnos. In celo, da jo je enkrat pretepel, ko je bila še noseča. Še več težav je imel obtoženi, ko je v sodno dvorano vstopil Gregor Lipič, s katerim naj bi bila Yolanda nazadnje v zvezi. Ker je obtoženemu postalo slabo, je sodnica celo prekinila obravnavo. Lipiču je vendarle uspelo razložiti senatu, da sta s pokojno zaživela skupaj šele, ko se je ta odločila, da se bo od Laubiča tudi uradno ločila. A ločitve ni bilo, saj se je njeno življenje izteklo že prej.