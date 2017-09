Ko je bil na Pagu, je izvedel, da žanjejo konopljo

GORIŠNICA – Zadnji avgustovski dan je policist policijske postaje Gorišnica, ki je takrat sicer opravljal svoje naloge na hrvaškem otoku Pag, prejel obvestilo, da pri Mali vasi oz. Forminu na območju struge Drave neznanci žanjejo konopljo in jo tlačijo v PVC-vreče. O tem je takoj obvestil kolege v Gorišnici, ki so nemudoma stopili v akcijo, so sporočili s PU Maribor.

Policisti so prijeli dva osumljenca in našli 12 vreč, v katerih je bila sveže požeta in na manjše kose narezana konoplja. Ko so jo policisti posušili in stehtali, so ugotovili, da je je kar 22 kg. Konoplja je bila vzgojena na neprehodnem terenu, močno zaraščenem z vseh strani, tla pa so dovolj dobro oskrbovana z vodo.

Policisti so Mariborčana, stara 43 in 44 let, pridržala. S kazensko ovadbo, ki jima očita storitev kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, so ju privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku ptujskega okrožnega sodišča, ta pa je zoper oba odredil pripor.