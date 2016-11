RAZBORE – V četrtek nekaj po 13. uri se je zgodila prometna nesreča v naselju Razbore.

Trebanjski policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 60-letna voznica osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubila nadzor nad vozilom, zapeljala s ceste in se z vozilom prevrnila.

Povzročiteljica se je v nesreči lažje poškodovala.