Ko Danijel ponori, ni dobro za nikogar

KAMNIK, LJUBLJANA – Na predobravnavnem naroku, ki bo na kazenskem oddelku ljubljanskega okrožnega sodišča v četrtek, se bo lahko Hrvat z začasnim prebivališčem v Kamniku Danijel Martić izrekel o tem, ali priznava, da je zagrešil kaznivi dejanji nasilja v družini ter nedovoljene hrambe orožja; za prvo je zagrožena kazen do petih, za drugo pa do enega leta zapora.



Pravnomočno je namreč obtožen, da je 30. avgusta pijan napadel svojo partnerico in mater dveh njunih majhnih otrok. Andreji naj bi zvil roke, jo tako grobo porinil, da se je zaletela v podboj vrat, jo porinil na stol, potem pa začel kričati, da je na koncu z živci, »ko pa jaz poludim, ne bo dobro za nikogar, ne more mi nič policija, ne more mi nič vojska, lahko me samo zaprejo, ampak en dan bom prišel ven in najebat češ ful«. Naposled naj bi se le pomiril in v spalnici legel v posteljo, vendar naj bi še prej iz sefa vzel pištolo, jo napolnil z naboji in dal pod vzglavnik, kar je občutek strahu v ženski še povečalo, naslednji dan pa se je zatekla na policijo. Med hišno preiskavo so policisti Martiću zasegli vojaško avtomatsko puško, v kateri je bil označevalni naboj z ostro konico, tako orožje in tak naboj pa nimata kaj iskati v rokah nepooblaščenih oseb.



Pred preiskovalnim sodnikom je Martić odločno zanikal, da bi bil kadar koli nasilen do Andreje in tudi konec avgusta naj bi se le hotel pogovoriti z njo o skupnih težavah, saj je imel občutek, da ga hoče zapustiti. Tu in tam naj bi se zares sprla, vendar le zaradi tega, ker naj bi ga premalo spoštovala in ga nima dovolj rada. A vsakič naj bi si izmenjala le nekaj žolčnih besed, »nikoli pa je nisem udaril. Pa tudi dolžna mi ni ostala nikoli, name se spravi s podobnim besednjakom.«



Zanimiv je bil njegov zagovor v zvezi z orožjem. Pištolo, ki jo legalno poseduje kot član strelskega kluba, je bojda tistega večera dal pod vzglavnik le zaradi tega, da ne bi pozabil, da jo mora naslednji dan odpeljati v Maribor, kjer bi prodal blažilec sunka. Glede puške jurišnice pa je dejal, da jo je pred leti za 250 evrov kupil na Hrvaškem, in to zaradi tega, »ker je treba v primeru višje sile, mislim na vojno, braniti svojo družino«.



Andrejina zgodba je kajpak popolnoma drugačna. Nekajdnevna avgustovska kalvarija naj bi se začela, ko mu je rekla, da ga namerava zapustiti, vrhunec pa je torej dosegla 30. avgusta, ko naj bi ji tudi zapretil »najebala boš tako ali drugač«. Andreja priznava, da se do tega dogodka ni nikoli počutila ogrožene, pa čeprav sta se znala spreti že kdaj prej, vendar mu je znala vselej zasikati nazaj. Ko je leta 2011 rodila, naj bi jo z vso silo prijel, sicer pa naj je resnici na ljubo ne bi nikoli udaril, le zapretil naj bi ji, da če ga bo udarila, jo bo udaril nazaj.



Že v preiskavi so zaslišali nekaj prič, morda je bil še najbolj pomenljiv Andrejin oče, ki je bil kratek in jedrnat – njegova hči in Danijel Martić pač nista za skupaj, med njima je namreč prevelika kulturna razlika.