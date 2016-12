Klici na pomoč: pijan tovornjakar vijugal po primorki

LOGATEC – Na številko 113 so v petek okrog 17.15 policisti prejeli več klicev, da po primorski avtocesti iz smeri Logatca proti Ljubljani vozi voznik tovornega vozila, ki vijuga po vozišču in ogroža preostale udeležence. Policisti so voznika uspešno zaustavili na AC A/652 KM 12.000 pri Vrhniki.

V postopku je bilo ugotovljeno, da je 48-letni ukrajinski voznik tovornega vozila znamke Renault s pripetim polpriklopnikom znamke Schmitz vozil pod vplivom alkohola (0,84 mg/l). Tovornjakar je bil priveden k dežurnemu sodniku, ta pa mu je izrekel globo in prepoved vožnje na območju RS.