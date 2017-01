Klical je na pomoč, ko so prišli, je že bilo prepozno

ŽELEZNIKI – Uprava za zaščito in reševanje poroča, da so ponoči ob 01.01 prejeli klic iz naselju Zala Log v občini Železniki, da je obolela oseba v zaklenjenem stanovanju potrebovala zdravniško pomoč.

Gasilci PGD Zali Log so s tehničnim posegom odprli vrata in omogočili vstop reševalcem NMP Škofja Loka. Gaislci in reševalci so prišli prepozno, v stanovanju so našli mrtvo osebo.