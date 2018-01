Klic na pomoč: prevrnil se je traktor, pod njim tudi otrok

AMBRUS – Ob 12.19 se je v Ambrusu prevrnil traktor. Uprava za zaščito in reševanje poroča, da je voznik sredi vasi s cestišča zapeljal traktor s prikolico, na kateri so bili naloženi sekanci, in se prevrnil na streho.

Posredovali so gasilci PGD Ambrus in Stična ter GB Ljubljana, zavarovali kraj nesreče, traktor stabilizirali, izpod njega rešili 5-letnega otroka in traktorista, s pomočjo vitla pa postavili traktor in prikolico na kolesa ter počistili cestišče. Reševalci NMP Ljubljana in zdravnik iz ZD Ivančna gorica so lažje poškodovana otroka in voznika oskrbeli in ju prepeljali v ljubljanski klinični center.

Policisti okoliščine nesreče še preverjajo.