Klic na pomoč: požar in eksplozija

ROGAŠKA SLATINA – Na Partizanski cesti v Rogaški Slatini je prišlo do požara in eksplozije, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Na PU Celje so nam pojasnili, da je prišlo do požara zaradi eksplozije plinske jeklenke. Ena oseba je bila lažje poškodovana, zagorel pa je stiropor in izolacija na hiši. Dodali so še, da večje ogroženosti ni bilo.