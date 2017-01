Klic na pomoč

KRANJ – Včeraj so se v gorenjskih gorah v temi izgubili trije planinci. Enega, ki se je pozno popoldne izgubil med hojo iz Mlinarice proti Kotu, so ponoči rešili mojstranški gorski reševalci, še dva, ki sta se zvečer izgubila med Korošico in Velikim vrhom, pa so v dolino pozno zvečer pospremili tržiški reševalci.

»Planinci niso bili poškodovani, v zahtevni situaciji pa se znašli zaradi slabe priprave na turo, nepoznavanja terena in hitre teme, ki je vse tri ujela povsem nepripravljene. Zato je ture v gore treba načrtovati in dolžino poti prilagajati sposobnostim, znanju, opremi, vremenu in predvsem v zimskih mesecih tudi svetlemu delu dneva, ki je še vedno zelo kratek,« poroča PU Kranj.