Klemen (25) naj bi posilil 19-letnico, sililo ga je na bruhanje

LJUBLJANA – Se bo Klemen Rajnar lahko izrekel o krivdi ali ne? Takšni zapleti, kot smo jim priča na predobravnavnem naroku oziroma narokih pri 25-letnem Ljubljančanu, ki je obtožen posilstva 19-letne someščanke, so redki. Vzrok pa je globoko nezaupanje policistom, ki so 26. januarja letos v nekem stanovanju na območju ljubljanske Šiške obravnavali primer domnevnega posilstva.

Rajnarjev zagovornik Miloš Zarić je na petem nadaljevanju predobravnavnega naroka spet zahteval izločitev uradnega zaznamka policista PP Ljubljana Šiška, v katerem je policist med drugim zapisal, da je slišal, da je obtoženi med aretacijo dejal svojemu prijatelju, naj poskrbi, da bo oškodovanka umaknila prijavo zoper njega, kar se je pozneje tudi zgodilo.

Po aretaciji sem bil močno zmeden in v šoku.

Policisti so Rajnarja, starega znanca policije, aretirali naslednji dan po domnevnem posilstvu in ga seznanili z vsemi pravicami. Ali je imel Rajnar poškodbe na glavi oziroma je potožil zaradi bolečin, pa se kriminalist Tomaž M. na sodišču ni spominjal. Niti se ni spominjal kakršne koli krvi. »Če bi potožil zaradi bolečin, bi zdravnika takoj poklicali,« je še povedal kriminalist.

Se je zavedal, kaj govori?

Rajnar je na naroku zatrdil, da je ob aretaciji z glavo močno udaril v asfaltirana tla, zaradi česar je dobil veliko buško, močno ga je bolela glava, sililo ga je na bruhanje. »Takoj ob privedbi na Policijsko postajo Šiška sem zahteval odvetnika in zdravnika, ki je prišel šele tri ure pozneje, kot sem zaprosil zanj,« je nadaljeval in dodal, da tudi odvetnika niso takoj poklicali, ampak šele nekaj ur po pridržanju. »Po aretaciji sem bil močno zmeden in v šoku. Ko je prišel zdravnik in me pregledal, je dejal, da sem dobil močan udarec v glavo, videl je veliko buško in dejal, da moram zaradi suma pretresa možganov v bolnišnico. Zato so me policisti odpeljali v bolnišnico na pregled,« je zaključil.

Kot da zadeva že ni dovolj zapletena, je Rajnarjev zagovornik predlagal, da sodišče imenuje izvedenca medicinske stroke. Ta naj bi ugotavljal, ali se je obtoženi zaradi poškodbe glave na policiji zavedal, kaj govori. Tako je sodnica Metka Berganc Debevec razpisala že datum naslednjega naroka, ko bo tudi znano, ali bo predlogu obrambe, da se umakne policijski uradni zaznamek in da se imenuje izvedenca medicinske stroke, tudi ugodila.