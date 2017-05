Kje ima srce? Po zelenici, kjer se igrajo otroci, posul črepinje

LJUBLJANA – Po Ljubljani se očitno sprehaja nekdo, ki naravnost sovraži otroke in živali. Tako bi vsaj lahko sklepali po zapisu, ki se deli na družabnem omrežju.

V njem uporabnica po imenu Andreja opozarja, da je ob Brilejevi ulici 19 nekdo po tleh posul črepinje, in sicer po igrišču in zelenici, kjer se otroci lovijo, skačejo in igrajo z žogo. »Ta nekdo je ponoči prišel z vrečkami črepinj in jih posipal naokoli. Na srečo je bil opažen, prišla je policija, našli so se vrečke, polne črepinj. Vseeno je teh črepinj kar nekaj naokoli. Nekaj smo jih pobrali, a vseeno previdnost ni odveč!« je zapisala in dodala, da so našli tudi kose mesa s strupom in vabe za lisice proti steklini.

Kdo je to naredil?

Za dodatne podatke smo se obrnili tudi na ljubljansko policijsko upravo. Tiskovna predstavnica Maja Ciperle Adlešič nam je povedala, da o nastavljanju vab oziroma strupa niso bili obveščeni, prav tako tega na kraju niso opazili.

V sredo, 24. maja, so sicer okoli 1.30 na omenjeni ulici posredovali po obvestilu občana. Ta je na površinah opazil osebo, ki naj bi nameščala steklo po igrišču. »Takoj so posredovali policisti, ki so ob pomoči očividca izsledili 71-letnega moškega. Po zbranih obvestilih je ta povedal, da naj bi sam steklovino pobiral po površinah, kjer se igrajo tudi njegovi vnuki. Na omenjenih površinah se namreč po njegovih navedbah zadržuje mladina, ki pušča steklovino,« nam je odgovorila.

Policija je torej naredila vse, kar je bilo v njeni moči, a storilca, ki bi krivdo priznal, ni našla.

