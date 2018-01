Kitajka podkupovala po Sloveniji

KOPER – Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper so zaključili leto in pol trajajočo kriminalistično preiskavo korupcijskih kaznivih dejanj, ki so se dogajala v letu 2016 in 2017 na območju policijskih uprav Koper, Ljubljana in Maribor.

»Poleti 2016 je 35-letna državljanka Kitajske, predstavnica večje tuje družbe, zaposlenemu v gospodarski družbi na območju PU Koper, ponudila podkupnino v zameno, da bi ta v »svoji« družbi poskrbel in uredil nakup njihovih izdelkov. Zaposleni ponujene podkupnine ni sprejel, temveč je kaznivo dejanje naznanil koprskim kriminalistom. Pri preiskavi naznanjenega kaznivega dejanja so kriminalisti ugotovili, da je ista osumljenka, v zameno za to, da bi prodala izdelke velike vrednosti tudi slovenski družbi, s sedežem na območju PU Maribor, ponudila nedovoljeno korist 40-letnemu osumljenemu predstavniku te gospodarske družbe. Pri tem ji je pomagal 44-letni osumljeni z območja PU Ljubljana,« pišejo v poročilu PU Koper.

Zahteval nedovoljeno nagrado

Predstavnik gospodarske družbe, s sedežem na območju PU Maribor, je obljubo nedovoljene nagrade sprejel in od 35-letne kitajske državljanke tudi sam zahteval nedovoljeno nagrado v korist gospodarske družbe z območja Policijske uprave Ljubljana, ki je zahtevano korist tudi prejela. Osumljeni predstavnik gospodarske družbe z območja Policijske uprave Maribor je v nadaljevanju, zaradi sprejete obljube o nedovoljeni koristi, s pomočjo 50-letnega osumljenega predstavnika gospodarske družbe iz območja Policijske uprave Ljubljana, priredil pogoje javnega naročila v vrednosti preko 700.000 evrov, ki ga je objavila in vodila gospodarska družba z območja Policijske uprave Maribor tako, da je ostala edina ponudnica za to javno naročilo zgoraj navedena gospodarska družba z območja Policijske uprave Ljubljana.

Preprečili nastanek velike materialne škode

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Koper so zaradi pravočasno naznanjenega kaznivega dejanja zaposlenega v gospodarski družbi z območja Policijske uprave Koper uspešno in pravočasno preprečili nastanek velike materialne škode gospodarski družbi z območja Policijske uprave Maribor in posledično preprečili osumljenim prejem nedovoljene koristi (podkupnine) velike vrednosti s tem, da so poleti 2017 izvedli osebne in hišne preiskave pri osumljenih in vpletenih gospodarskih družbah ter tam zasegli dokumentacijo, elektronske podatke in druge predmete, ki bodo lahko služili kot dokaz v kazenskem postopku. Po zaključku kriminalistične preiskave so koprski kriminalisti na Specializirano državno tožilstvo v Ljubljani zaradi utemeljenega suma storitve treh kaznivih dejanj nedovoljeno dajanje daril (po 242. členu KZ-1), dveh kaznivih dejanj nedovoljeno sprejemanje daril (po 241. členu KZ-1) ter kaznivega dejanja ponarejanje listin (po 1. odstavku 251. člena KZ-1) v zvezi s posebnim primerom ponarejanja listin (po 3. točki, 1. odstavka 252. člena KZ-1), podali kazensko ovadbo zoper tri slovenske državljane in kitajsko državljanko.

Za kaznivo dejanje nedovoljeno sprejemanje daril (po 241. členu KZ-1) in nedovoljeno dajanje daril (po 242. členu KZ-1) je zagrožena kazen zapora od šestih mesecev do šestih let in denarna kazen, za kaznivo dejanje ponarejanje listin (po 1. odstavku 251. člena KZ-1) v zvezi s posebnim primerom ponarejanja listin (po 3. točki, 1. odstavka 252. člena KZ-1) pa je zagrožena kazen zapora do dveh let.