Kiki je ležal na cesti, voznika našli šele čez 30 ur

MURSKA SOBOTA – Z izrekom 19-mesečne zaporne kazni se je včeraj pred sodnico okrožnega sodišča v Murski Soboti Natalijo Pavlič Goldinskij končalo ponovljeno sojenje 26-letnemu Roku Šeböku iz Sela na Goričkem. Tožilstvu je uspelo dokazati, da je Šebök 14. septembra 2014 ob pol dveh ponoči na krajevni cesti, ki vodi mimo gasilskega doma v Selu proti Vučji Gomili, z avtom povozil 41-letnega Christiana Preliča - Kikija, znanega gostilničarja s Suhega Vrha, ki je ležal na cesti. Vožnjo je Šebök nadaljeval, ne da bi ponesrečencu, ki je zaradi hudih ran pozneje umrl, pomagal. Policisti so povzročitelju prišli na sled približno 30 ur pozneje, ko je na eno od črpalk v Murski Soboti, čeprav je bilo slabo vreme, saj je deževalo, odpeljal oprat svoj avto in izrecno zahteval pranje podvozja.



Na prvem sojenju je bil Šebök obsojen na dve leti zaporne kazni, ki bi jo lahko prestajal ob koncih tedna, a je višje sodišče sodbo razveljavilo. Prvič je bilo namreč v obtožnici zapisano, da je bil Šebök v času nesreče pod vplivom alkohola, čeprav preizkusa z alkotestom nihče ni opravil. Na drugem sojenju je tožilstvo ta očitek izpustilo. K obsodilni sodbi sta prispevali mnenji prometnih izvedencev, ki sta ugotovila, da bi moral obsojenec v razmerah, ki so vladale v času nesreče, ko naj bi vozil s 40 kilometri na uro, opaziti na cesti ležečega Preliča. Z zasenčenimi lučmi bi Šebök moral videti Preliča na 30 metrov daleč, z dolgimi lučmi pa na 50 metrov, sta v mnenjih zapisala prometna strokovnjaka.



Ker je okrožna državna tožilka Manuela Frumen iz obtožnice umaknila očitek, da je pod močnim vplivom alkohola povzročil hudo nesrečo, je bilo doslej sporno predvsem izvedensko mnenje izvedenca cestnoprometne stroke, ki je zatrdil, da je obtoženi Kikija pod svojim vozilom potiskal skoraj 400 metrov, odvetnik Šafarič pa je trdil, da »ga je vlekel in zato ni ničesar čutil«. Zato je sodnica ugodila predlogu obrambe in izvedensko mnenje je sestavil novi izvedenec cestnoprometne stroke, ki pa je prav tako zatrdil, da bi obtoženi moral zaznati ležečega Kikija, in sodišče se je odločilo za 19-mesečno zaporno kazen, na katero je Šebökov zagovornik odvetnik Jože Šafarič znova napovedal pritožbo na višje sodišče v Mariboru.