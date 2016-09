Ker v lekarni ni dobil zdravil, je potegnil nož

TOLMIN – V ponedeljek ob 14.50 so policiste obvestili o poskusu ropa v eni od lokalnih lekarn na Tolminskem.

Mlajši moški je vstopil v lekarno in od uslužbenk pri prodajnem pultu zahteval zdravila. Ko so mu pojasnile, da teh zdravil ni mogoče izdati brez recepta, je svojo zahtevo podkrepil z manjšim nožem in tako od zaposlenih poskušal izsiliti izročitev zdravil. Ena od zaposlenih je v tem času poklicala policijo, moški pa je pobegnil in odšel v neznano.

Policija je osumljenca kmalu, že čez slabe pol ure, prijela v Tolminu in ga zaslišala. Gre za 24-letnega moškega, ki so ga policisti v preteklosti že obravnavali zaradi različnih premoženjskih kaznivih dejanj.

Zaradi poskusa ropa so ga kazensko ovadili.