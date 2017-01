Ker so sončni žarki oslepili voznika, je zbil peško

LJUTOMER – V torek 27. decembra se je okoli 10.30 na Prešernovi ulici v Ljutomeru zgodila nesreča v krožišču pri Petrolu, voznik osebnega vozila je namreč zbil peško.

Posredovali so gasilci PGD Ljutomer, ki so usmerjali promet, reševalci NMP Ljutomer pa so peško prepeljali v soboško bolnišnico v nadaljnjo oskrbo. Voznika s celjskimi registrskimi tablicami je v trenutku, ko je peška prečkala cesto na prehodu za pešce, oslepilo sonce, da je ni videl.

Zaradi prometne nesreče je na Prešernovi ulici nastala daljša kolona vozil.