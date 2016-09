Ker so jih darsovci kaznovali, so se protestno usedli sredi avtoceste

DRNOVO – V sredo okoli 11.30 so cestninski nadzorniki Darsa obvestili policiste, da imajo na cestninski postaji Drnovo v smeri Ljubljane težave z vozniki in potniki iz dveh vozil francoskih registrskih tablic, ki nista imeli vinjet. Več oseb se je namreč zaradi kazni protestno usedlo na vozni pas avtoceste in tako ogrozilo sebe in druge udeležence v cestnem prometu, Dars pa je moral zaradi varnosti za približno pol ure zapreti vse steze za smer Obrežje–Ljubljana.

Krepko kaznovani, ostali tudi brez dokumentov

Ob 12.30 so policisti vse odstranili na počivališče in sprostili promet, štirim državljanom Turčije pa napisali plačilne naloge oziroma izrekli globe zaradi kršitve 2. odstavka 4. člena zakona o cestah (ZCes-1) – zaradi prepovedane uporabe javne ceste, s katero se zaseda cestišče z namenom oviranja ali preprečevanja prometa na njej. Globa za vsakega znaša 400 evrov, eden od četverice jo je plačal takoj.

Trem neplačnikom so v skladu z zakonom o prekrških policisti začasno odvzeli dokumente (dokler ne plačajo). Dokument jim je začasno odvzel tudi Dars (do plačila kazni, ki so jim jo izrekli zaradi vožnje po avtocesti brez vinjete), poročajo novomeški policisti.