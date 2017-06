Ker ni spala z nadrejenim, so jo premestili

KAMNIK – »Preveč strah me je bilo, da bi šla komandirja prijavit direktorju policijske uprave. Zaradi tega sem se skoraj ločila, skoraj sem ostala brez družine. Ker nisem povedala, kaj se mi dogaja. Znašala sem se nad otrokom, možem. Bila sem čisto izčrpana. Možu sem pred kratkim povedala, kaj se je dogajalo, ko sem dala prijavo.« To so besede ene izmed treh administratork na domžalski policijski postaji, ki naj bi bile skupaj s petimi policistkami in štirimi policisti žrtve trpinčenja, šikaniranja ter spolnega nadlegovanja takratnega komandirja PP Domžale Božidarja Fekonje, ki je zdaj v pokoju.



Kazal ji je sredinec

Obtožbe, ki letijo na njegov račun, so ne samo številne, ampak tudi resne. Administratorka je povedala, da ji je komandir neko jutro, ko je stopil v njeno pisarno in je jedla čokolado, na mizo položil depeše ter odšel, nato pa ji poslal SMS-sporočilo: »Imaš lepe ustnice in imam skomine po tvojem telesu.« Večkrat, ko sta se srečala na samem in ju nihče ni videl, ji je kazal jezik, pošiljal poljubčke ter ji vodoravno kazal sredinec. Ta njegov gib je razumela, kot »da nakazuje nekaj umazanega«. Leta 2013 je prišel v njeno pisarno, jo potegnil čez mizo in jo hotel poljubiti. V začetku januarja 2013, ko ji je voščil srecno novo leto, ji je v usta, kot trdi oškodovanka, porinil jezik. Poleg tega naj bi večkrat kričal nanjo in jo za pol leta premestil na drugo delovno mesto, in sicer na PP Medvode.



Zanikal obtožbe na svoj račun

»Glavni razlog za premestitev je, ker nisem spala s komandirjem,« je povedala. Pojasnila je, da je morala tam opravljati več del kot v Domžalah, in še to v slabših delovnih razmerah. »Pisarna je smrdela po vlagi; pozimi ni bilo gretja, tako da sem sem fajn prehladila. Nisem se počutila dobro, drugačen nacin dela je bil,« je povedala administratorka in še, da se je sama bala iti v arhiv, da je ne bi tam zaklenil. »Težko sedim tukaj. Že njegov pogled me moti. Ne morem se zbrati,« je še povedala. Božidar je vse, kar je priča povedala v zvezi s spolnim nadlegovanjem, odločno zanikal ter zatrdil, da si nikakor ne bi dovolil, da bi imel kaj z njo, in ob tem komaj zadrževal solze. Zaradi vseh teh laži, kot je še povedal, je zelo prizadet, ima pa tudi uničeno družino, saj je tik pred ločitvijo. »Zagotovo ne bi storil, kar se mi očita, je še sklenil.«