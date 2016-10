Ker je sedel pijan za volan, so mu odvzeli prostost

BREŽICE – Med nadzorom prometa v Brežicah so policisti v noči na petek ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, ki je pokazal, da je vozil pod močnim vplivom alkohola.

Kršitelj (39) je imel v litru izdihanega zraka 0,98 miligrama alkohola (2,04 g/kg).

Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O vožnji pod vplivom alkohola bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so sporočili iz PU Novo mesto.