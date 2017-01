Ker ga je zaparkiral, so policisti odkrili resnico o vozilu

POSTOJNA – Policiste je v soboto ob 4. uri občan obvestil, da ga je zaparkiral rdeč punto. Na kraju so ugotovili, da registrske tablice ne pripadajo vozilu.

Po nekaj minutah je prišel do vozila Postojnčan in se z avtom odpeljal, vendar so ga policisti ustavili. Po zaustaviti in preverjanju so ugotovili, da ne poseduje vozniškega dovoljenja in da vozi pod vplivom alkohola, vozilo pa je neregistrirano.

Vozilo so mu zasegli in podali obdolžilni predlog.