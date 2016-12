Kdo je ukradel pasjega mladička?

MURSKA SOBOTA – Pomurski policisti so v petek na področju kriminalitete v Dolini obravnavali tatvino mladiča psa pasme pitbul in tatvino mobilnega telefona. V eni od trgovin je neznanec izkoristil nepazljivost ženske in ji med pomerjanjem oblek odtujil ročno torbico.

Na mejnem prehodu Petišovci je bil obravnavan tujec, ki je imel na tovornem vozilu nameščeno ponarejeno registrsko tablico.