Kdo je še nasedel goljufu z območja Lenarta?

CELJE – Oškodovanec, doma z območja Celja, je policiste obvestil, da ga je 29-letni moški z območja Lenarta ogoljufal za dobrih 12.000 evrov. »Obljubil mu je ugodno prenovo centralne napeljave in mansardnega stanovanja. Ker je bil kot izvajalec ugodnejši od vseh drugih, ki so mu izstavili predračun, mu je začel plačevati avans za dobavo materiala. Moški ga je tudi prepričal, da mu je posodil plačilno kartico s pin kodo, in jo je izkoristil v eni od igralnic na območju Celja. Za nameček ga je prepričal še o nakupu vrednejšega telefona, ki naj bi ga potreboval za poslovanje v svojem podjetju,« so pred dnevi sporočili s Policijske uprave Celje. A ko je 29-letnik od oškodovanca zahteval še plačilo dodatnih 300 evrov, se je ta odločil, da o vsem obvesti policiste. »Policista PP Celje sta osumljenega prijela pri predaji gotovine in mu odvzela prostost,« so še razkrili možje postave, ki so pri 29-letniku opravili hišno preiskavo ter mu zasegli več dokazil o storitvi kaznivega dejanja. Ugotovili so tudi, da je bil zaradi podobnih kaznivih dejanj že sedemkrat pogojno obsojen in da je med izvrševanjem navedenih kaznivih dejanj prestajal pogojno zaporno kazen. Celjski policisti so ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ta je zanj odredil pripor. »Ker obstaja velika verjetnost, da je ogoljufal še koga, pozivamo morebitne oškodovance, naj se oglasijo na PP Celje in podajo prijave,« so še poudarili na Policijski upravi Celje.

Iz neuradnih, a zanesljivih virov smo izvedeli, da se je zaradi omenjene goljufije v priporu znašel 29-letni Aleš Horvat. Ker so se v javnosti pojavile nekatere napačne informacije, se je na naše uredništvo obrnil tudi oškodovanec, a se za zdaj še ne želi javno izpostavljati. Nam je pa zatrdil, da ne drži, da naj bi goljufu sam izročil bančno kartico in pin kodo. »Da sem mu jo izročil, me je prepričal s tem, da je on pač zasebnik in da zanj vse zneske, višje od 10.000 evrov, obdeluje neka avstrijska banka. Potem mi je naročil, naj kartico in kodo oddam v neki predalnik v banki, kjer bančni uslužbenci obdelujejo podatke vsako uro. Kako se je potem kartica znašla v njegovih rokah, ne vem,« nam je povedal ogoljufani Celjan. In dodal, da mu je osumljeni dejal, da je napako naredila banka in da je inšpekcija zato tudi njemu blokirala tekoči račun ter da mora plačati 300 evrov kazni, ki sta si jo dolžna razdeliti. V uradu predsednika celjskega okrajnega sodišča pa so nam potrdili, da je že za 21. avgust razpisana glavna obravnava zoper obdolženega Aleša Horvata zaradi kaznivega dejanja goljufije.