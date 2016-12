Kdo je podtaknil požar?

LJUBLJANA – V torek okrog 14.25 so PU Ljubljana obvestili o požaru zabojnikov za smeti. Posredovali so gasilci in požar pogasili. Po prvih obvestilih je nekdo zanetil zabojnik za papir, ki se je nato razširil na preostalih 12 zabojnikov.

V požaru je nastalo za približno 1500 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo preiskavo zaradi suma poškodovanja tuje stvari, so sporočili iz PU Ljubljana.